Beyoğlu'nda kargo hırsızlığı: 68 yaşındaki şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyoğlu'nda kargo hırsızlığı: 68 yaşındaki şüpheli yakalandı

Beyoğlu\'nda kargo hırsızlığı: 68 yaşındaki şüpheli yakalandı
23.06.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda kargo dağıtıcısının kısa süreliğine bıraktığı el aracından iki paket çalındı. Güven timleri, kamera görüntülerinden tespit ettiği 68 yaşındaki şüpheliyi yakaladı. Paketler bulunurken, şüpheli serbest bırakıldı.

BEYOĞLU'nda kargo dağıtımı yapan B.T.'nin kısa süreliğine bıraktığı el aracından 2 kargo paketi çalındı. Güven Timleri'nin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği Ö.F.B. (68) kısa sürede yakalandı. Çalınan kargo paketleri bulunurken Ö.F.B. ise işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay, 5 Haziran Cuma günü saat 10.15 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kargo firmasında çalışan B.T., dağıtım sırasında el aracını kısa süreliğine sokakta bıraktı. Geri dönen B.T., el aracındaki 2 kargo paketinin çalındığını fark etti.

KARGO PAKETİ HIRSIZI YAKALANDI

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden kargo paketlerini aldığı belirlenen Ö.F.B. (68), gözaltına alındı. Çalınan kargo paketleri muhafaza altına alınırken, Ö.F.B. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güven Timleri, Güvenlik, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda kargo hırsızlığı: 68 yaşındaki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Livakovic ve İrfan Can yolcu Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş’tan “İmamoğlu’nun güdümündeki partide yer almam“ resti Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti

12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:56
Olay iddia: Güllü’nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 12:50:01. #7.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda kargo hırsızlığı: 68 yaşındaki şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.