Beyoğlu'nda Kask Hırsızı Tutuklandı

Beyoğlu'nda motosikletlerin üzerinde bırakılan kaskları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekipleri, Beyoğlu'nda kask hırsızlığı ihbarları üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Polis ekiplerince kimliği ve adresi tespit edilen şüpheli A.Y.D. (22), Çukur Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüpheli A.Y.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin park halindeki motosiklet üzerinden kaskı alıp uzaklaştığı görülüyor.
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