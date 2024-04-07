Beyoğlu'nda, araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz ücret talep ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede korsan otoparkçılık yapanlara yönelik denetimlerde, araç sürücülerinin yanına gelip ücret istediği tespit edilen Ö.T. ve B.K'yi yakaladı.
Kişiler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda Korsan Otoparkçılara Operasyon: 2 Gözaltı - Son Dakika
Elazığ'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı. Vatandaşlar bayram tatili için şehir dışına gitmek için otogara akın etti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evden 100 bin liralık altın çalan şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ev sahibi polise başvurduktan sonra olayı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi ve kısa sürede gözaltına alındı. Şahıs, adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında Balçıkhisar, Atlıhisar, Güneytepe ve Aydın köylerinde bulunan meralar için çiftçilere bin 80 kilogram korunga tohumu dağıttı.
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