Beyoğlu'nda Korsan Otoparkçılara Operasyon: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Korsan Otoparkçılara Operasyon: 2 Gözaltı

Beyoğlu'nda araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz ücret talep ettiği belirlenen 2 kişi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ö.T. ve B.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

07.04.2024 11:51  Güncelleme: 11:53
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Beyoğlu'nda, araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz ücret talep ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede korsan otoparkçılık yapanlara yönelik denetimlerde, araç sürücülerinin yanına gelip ücret istediği tespit edilen Ö.T. ve B.K'yi yakaladı.

Kişiler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Beyoğlu, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Korsan Otoparkçılara Operasyon: 2 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Korsan Otoparkçılara Operasyon: 2 Gözaltı - Son Dakika
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