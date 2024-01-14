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Beyoğlu'nda Norveçli turist ölü bulundu, yanındaki Yunan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Norveçli turist ölü bulundu, yanındaki Yunan kadın hastaneye kaldırıldı

Beyoğlu'nda Galata Hacımimi Mahallesi'nde kiraladıkları evde Norveçli turist Egil S. ölü bulundu. Yanındaki Yunan kadın Avangelia V. ise hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu\'nda Norveçli turist ölü bulundu, yanındaki Yunan kadın hastaneye kaldırıldı
14.01.2024 - 21:29,
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Beyoğlu'nda, kiraladıkları evde Norveçli turist ölü bulundu, yanındaki Yunan kadın hastaneye kaldırıldı.

Galata Hacımimi Mahallesi'nde internet üzerinden daire kiralayan Norveç vatandaşı Egil S. (52) ile Yunan Avangelia V'den (31) haber alamayan apartman görevlisi İbrahim E. durumu ev sahibine bildirdi.

Görüşmenin ardından kapıyı yedek anahtarla açıp daireye giren İbrahim E, çifti yatak odasında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Egil S'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, Avangelia V'yi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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