Beyoğlu\'nda Patlama: Bina Yıkıldı

BEYOĞLU'nda 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan büfe içerisinde meydana gelen patlamada binanın zemin katında ve üst katlarda kısmi çökmeler yaşanırken, çevredeki iş yeri ve evlerde hasar oluştu. Olaydan sonra bina ekipler tarafında tamamen yıkılırken, bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 21.45 sıralarında Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Zemin kattaki büfede meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından binanın büyük kısmında çökme meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekiplerin yıkılan binada yaptıkları ilk incelemede patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklı olabileceği değerlendirildi. Patlama anında iş yerinde ve binada kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken ekipler, hassas burunlu köpekler ile enkazda tedbiren arama yaptı.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Öte yandan ekipler, patlamanın meydana geldiği binada geniş çaplı incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından ekipler 3 katlı binanın yıkılmasın karar verdi. Yıkılan binanın enkazı belediye ekipleri tarafından kontrollü olarak kaldırılmaya başlanırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.