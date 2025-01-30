Beyoğlu'nda Sahipsiz Köpek Saldırıları

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Beyoğlu'nda sahipsiz köpeklerin bir ay içerisinde yolda yürüyen vatandaşlara aynı noktada iki kez saldırması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Keçeci Piri Mahallesi Aynalı Kavak Caddesi'nde bir ay içerisinde farklı günlerde 2 kişi, aynı noktada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

İki olayda da saldırıya uğrayanlar, yakındaki inşaatın güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kurtuldu.

Saldırı anları, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, caddede yürüyen vatandaşlara saldıran sahipsiz köpeklerin, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle dağıldıkları görülüyor.