Beyoğlu\'nda saldırı şüphelilerinin izini süren operasyonda 3 zanlı tutuklandı

Beyoğlu'nda silahlı saldırının şüphelilerini yakalamak için düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım'da Yenişehir Mahallesi'nde 2 kişiye yönelik silahlı saldırının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı E.Y'nin (18) gerçekleştirdiğini, olayın ardından şüphelinin Ö.K. (18) tarafından motosikletle bölgeden uzaklaştırıldığını belirledi.

Polis ekipleri, 5 Kasım'da Ö.K'yi Yenişehir Mahallesi'nde motosikletiyle yakaladı, E.Y'nin Örnektepe Mahallesi'nde saklandığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda E.Y. ile evdeki boş ecza kapsüllerine uyuşturucu doldurduğu sırada suçüstü yakalanan G.B. (19) gözaltına alındı.

Uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen evdeki 7 çuvalda 135 kilogram sentetik ecza ham maddesi, 40 bin sentetik ecza hap, doldurulmaya hazır 250 bin boş kapsül, 400 boş ecza kutusu ile hap dolum makinesi ve aparatları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden G.B. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", Ö.K. ve E.Y. ise "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.