Beyoğlu'nda Silahlı Saldırgan Yakalandı

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Beyoğlu'nda silahla etrafa rastgele ateş ederek bir taksiye zarar veren şüpheli yakalandı.

Küçük Piyale Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bir kişi silahla 2 el ateş açtı.

Silahtan çıkan mermi yol kenarında duran ve içinde kimsenin bulunmadığı Y.M'nin kullandığı 34 THT 04 plakalı taksiye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, iki boş kovan bulundu.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, taksi ile olay yerine gelip bir süre sonra belinden çıkardığı silahla çevreye rastgele ateş açan şüphelinin kimliğini belirledi.

Silahıyla yakalanan şüpheli İ.B'nin aşırı alkollü olduğu ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.B. "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "6136 Sayılı Kanu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.