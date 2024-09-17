Beyoğlu'nda Su Altyapısı İçin Temel Atıldı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Su Altyapısı İçin Temel Atıldı

Beyoğlu\'nda Su Altyapısı İçin Temel Atıldı

Beyoğlu'nda su altyapı yatırımları için temel atma töreni yapıldı, 730 milyon lira maliyetle.

17.09.2024 20:46
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Beyoğlu'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu yatırımları için temel atma töreni düzenlendi.

Cezayirli Hasan Paşa Parkı'ndaki temel atma töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin 5 yılda 62 milyar liralık altyapı yatırımı yaptığını söyledi.

Göreve geldikleri dönemden bu yana, 143 noktada sel ve su baskınıyla ilgili tehditleri ortadan kaldırdıklarını ifade eden İmamoğlu, "Bunlar nokta derken, hani defterdeki nokta değil. Bunun içerisinde Eminönü Meydanı da var, Üsküdar Meydanı da var, Kadıköy Meydanı da var, Bakırköy sahili de var, Kartal'ın meydanı, sahili de var, Pendik'in meydanı ve sahili de var." ifadelerini kullandı.

İSKİ Genel Müdür Şafak Başa da Beyoğlu Çevre Projesi'nin, 730 milyon liraya mal olacağını ve proje ile ilçenin eski karışık sistem çalışan ve ekonomik ömrünü tamamlamış altyapısının yenileneceğini belirtti.

İlçe genelinde 14 bin 500 metre uzunluğunda atık su kanalı ve 15 bin 300 metre uzunluğunda yağmur suyu kanalı inşa edeceklerini aktaran Başa, bu sayede arıtma tesisi üzerindeki yağmur suyu yükünün azalacağını, 19 noktada yaşanan su baskınlarının sona ereceğini, Haliç ve İstanbul Boğazı'na atık su karışmasını engelleyerek, çevre kirliliğinin önüne geçileceğini kaydetti.

Temel atma törenine, CHP PM üyesi Cem Aydın, CHP İstanbul milletvekili Engin Altay, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Su Altyapısı İçin Temel Atıldı - Son Dakika

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