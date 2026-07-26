Beyoğlu'nda Şüpheli Ölüm - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Şüpheli Ölüm

Beyoğlu\'nda Şüpheli Ölüm
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Aykut Akhoroz evinde ölü bulundu, soruşturma başlatıldı. Cinayet davasında hapis cezası almıştı.

BEYOĞLU'nda yaşayan Aykut Akhoroz (34), babasının evden yoğun koku gelmesi üzerine yaptığı ihbarla polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemelerde Akhoroz'un vücudunda herhangi bir kesici delici alet izine rastlanmazken, evde uyuşturucu madde bulunmadığı öğrenildi. Akhoroz'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olay hakkında soruşturma başlattı. Akhoroz'un, 2008'de üniversite sınavına hazırlanan Emir Karaman'ın (18) 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan sanıklardan biri olduğu öğrenildi.

Olay, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 21.25 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir oğlundan haber alamayan Vahdettin A. (63), evden yoğun koku gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, dairede yaptıkları kontrollerde Aykut Akhoroz'u dairenin girişinde bulunan ilk odada koltukta yatar halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akhoroz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmalarda Akhoroz'un vücudunda herhangi bir kesici delici alet izine rastlanmazken, evde yapılan kontrollerde herhangi bir uyuşturucu madde de bulunmadı. Akhoroz'un poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. Akhoroz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EMİR KARAMAN CİNAYETİ DAVASINDA YARGILANDI

Aykut Akhoroz'un 17 Nisan 2008'de Kasımpaşa'da üniversite sınavına hazırlanan Emir Karaman'ın 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ilk şüphelilerden biri olduğu öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Akhoroz tutuksuz yargılandı.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ekim 2011'de açıkladığı kararda cinayetin asıl failleri olduğu belirtilen 2 sanığı 15'er yıl, olay tarihinde yaşı küçük olan 1 sanığı ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Aykut Akhoroz'un ise 'Haksız tahrik altında kasten insan öldürmek suçuna yardım etmek' eyleminden, olay tarihindeki yaşını da dikkate alınarak 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Şüpheli Ölüm - Son Dakika

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