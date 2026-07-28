Beyoğlu'nda Şüpheli Ölüm - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Şüpheli Ölüm

Beyoğlu\'nda Şüpheli Ölüm
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Temizlik işçisi, kaldırımda hareketsiz yatan Ertan Tunca'nın cesedini buldu. Soruşturma başlatıldı.

BEYOĞLU'nda sokakta temizlik yapan işçi, kaldırımla bina arasındaki alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, cesedin Ertan Tunca'ya (57) ait olduğunu belirledi. Düşmeye bağlı boynunun kırıldığı düşünülen Tunca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Tunca'nın olaydan önce sokakta dengesini sağlamakta güçlük çekerek yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Özay Aydın (25), sokakta temizlik yaptığı sırada kaldırımla bina arasındaki bölümde yüzüstü hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Aydın'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CESEDİ TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, cesedin Ertan Tunca'ya ait olduğu ve Tunca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde Tunca'nın yüksekten düşmeye bağlı boynunun kırıldığı, vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadığı, olayın yaklaşık 5-6 saat önce meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı kamera incelemesinde Ertan Tunca'nın olaydan önce sokakta yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde alkollü olduğu iddia edilen Tunca'nın dengesini sağlamakta güçlük çektiği ve sallanarak yürüdüğü anlar görülüyor.

ŞÜPHELİ ÖLÜM SORUŞTURMASI

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ertan Tunca'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli ölüm kapsamında soruşturma başlattı. Ertan Tunca'nın 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve ' Mala zarar verme' suçlarından poliste 3 kaydının bulunduğu da öğrenildi.

Kaynak: DHA

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