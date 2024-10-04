Beyoğlu'nda Tacizci Saldırganların Serbest Bırakılması Tepki Topladı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Tacizci Saldırganların Serbest Bırakılması Tepki Topladı

Beyoğlu\'nda Tacizci Saldırganların Serbest Bırakılması Tepki Topladı

Beyoğlu'nda bir kadını taciz eden ve şiddet uygulayan saldırganların serbest bırakılmasına Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den sert tepki geldi. Güney, bu karara itiraz edeceklerini açıkladı ve kadınların güvenliğinin önemine vurgu yaptı.

04.10.2024 19:23  Güncelleme: 19:24
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(İSTANBUL) - Beyoğlu'nda bir kadını duvara sıkıştırarak taciz eden ve yere yatırarak şiddet uygulayan saldırganların serbest bırakılmasına tepki gösteren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Bu rezaleti kabullenmiyorum. Tacizcileri cesaretlendiren, kadınları kaygılandıran bu karara Belediyemiz itiraz edecek" dedi.

Beyoğlu'nda bir kadını duvara sıkıştırarak taciz eden ve yere yatırarak şiddet uygulayan saldırganlar, gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Zanlıların, daha önce "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "gasp", "mukavemet" ve "otomobilden hırsızlık" gibi çeşitli suçlara karıştıkları öğrenildi. Zanlıların serbest bırakılması kamuoyunda büyük tepki toplarken, kadın hakları savunucuları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından da sert tepki geldi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de, belediye olarak bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

"Bu karara belediyemiz itiraz edecek"

Başkan İnan Güney, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada "Bu rezaleti kabullenmiyorum. Tacizcileri cesaretlendiren, kadınları kaygılandıran bu karara Belediyemiz itiraz edecek. Beyoğlu, kadınların ve kız çocuklarımızın özgürce ve güvenle yaşadığı, gezdiği, eğlendiği bir ilçe olacak. Sokakları suçlulara, tacizcilere bırakmak, bu karanlığı kabullenmek Beyoğlu'na yakışmaz. Bu hukuk garabeti konusunda vicdanları rahatlatan bir tutum bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İnan Güney, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Beyoğlu, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Tacizci Saldırganların Serbest Bırakılması Tepki Topladı - Son Dakika

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