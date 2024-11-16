Çiğ Köfteciye Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çiğ Köfteciye Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Çiğ Köfteciye Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

BEYOĞLU'nda geldiği çiğ köftecide işyeri sahibinden tehditle para istediği öne sürülen şüpheli, darbedilerek dışarıya çıkartıldı.

16.11.2024 10:37  Güncelleme: 10:40
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BEYOĞLU'nda geldiği çiğ köftecide işyeri sahibinden tehditle para istediği öne sürülen şüpheli, darbedilerek dışarıya çıkartıldı. Yarım saat sonra gelen şüpheli iş yerine şişe fırlatarak saldırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, 27 Ekim Pazar günü saat 06.00 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı bulvar üzerinde bulunan bir çiğ köftecide gelen kişi, işyeri sahibi Orhan Y.'den para istedi. Uyarıya rağmen para istemekte ısrarcı olan kişi, Orhan Y.'ye saldırdı.

PARA TALEP EDİNCE DARBEDİLDİ

İş yeri çalışanı ve Orhan Y.'nin karşılık vermesiyle darbedilen kişi dışarıya çıkartıldı. Ancak yarım saat sonra iş yerinin önüne gelen şüpheli, elindeki şişeyi cama fırlattı. Camda hasar meydana gelirken, şüpheli yaya olarak olay yerinde uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olayın ardından iş yeri sahibi Orhan Y.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sonucunda şüpheli F.İ.'nin 18 yaşından küçük olduğu olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şüpheli dün polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan F.İ., benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından "mala zarar verme suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli F.İ. savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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