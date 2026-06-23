Beyoğlu\'nda Yangın Çıktı

BEYOĞLU'nda 6 katlı binanın dördüncü katında tadilat sırasında yangın çıktı. Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kılıçali Paşa Mahallesi Kemankeş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boş durumda olan 6 katlı binanın dördüncü katındaki dairede kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle tadilat malzemeleri tutuşmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.