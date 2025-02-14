Beyoğlu\'nda Yorgan Deposunda Yangın: Panik İçindeki Sakinler Dışarı Çıktı

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BEYOĞLU'da, 3 katlı binanın giriş katındaki yorgan deposunda yangın çıktı. Bina sakinleri, alevlerin hızla yayılmasıyla kendilerini panikle dışarı attı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi Kılburnu Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katındaki depo olarak kullanılan dükkanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan yorganlardan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek dükkanı sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, binada mahsur kalan 10 kişi, kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarırken mahalleli ile beraber yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü. Dükkandan yükselen yoğun duman sokağa yayılırken, yorgan deposunda büyük çaplı hasar oluştu.

Öte yandan, yangın anında yaşanan panik ve binada mahsur kalanların kendilerini dışarıya atma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.