Beyoğlu'nda Yorgan Deposunda Yangın: Panik İçindeki Sakinler Dışarı Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyoğlu'nda Yorgan Deposunda Yangın: Panik İçindeki Sakinler Dışarı Çıktı

Beyoğlu\'nda Yorgan Deposunda Yangın: Panik İçindeki Sakinler Dışarı Çıktı

Beyoğlu'nda üç katlı bir binanın giriş katındaki yorgan deposunda meydana gelen yangında, bina sakinleri panik içinde kendilerini dışarı attı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

14.02.2025 04:47  Güncelleme: 04:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYOĞLU'da, 3 katlı binanın giriş katındaki yorgan deposunda yangın çıktı. Bina sakinleri, alevlerin hızla yayılmasıyla kendilerini panikle dışarı attı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi Kılburnu Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katındaki depo olarak kullanılan dükkanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan yorganlardan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek dükkanı sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, binada mahsur kalan 10 kişi, kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarırken mahalleli ile beraber yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü. Dükkandan yükselen yoğun duman sokağa yayılırken, yorgan deposunda büyük çaplı hasar oluştu.

Öte yandan, yangın anında yaşanan panik ve binada mahsur kalanların kendilerini dışarıya atma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, Beyoğlu, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Yorgan Deposunda Yangın: Panik İçindeki Sakinler Dışarı Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 PKK elebaşı Öcalan’dan Cemil Bayık’a mektup PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
09:01 Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 06:18:30. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Yorgan Deposunda Yangın: Panik İçindeki Sakinler Dışarı Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.