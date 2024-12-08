Beypazarı Belediyesi\'nden Suriyelilere Transfer Hizmeti

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ANKARA'da Beypazarı Belediyesi, ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti sağlanacağını duyurdu.

Beypazarı Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Esad rejiminin sona ermesi sebebiyle vatanlarına dönmek isteyen, şehrimizde uzun bir dönemdir misafir ettiğimiz Suriyeli dostlarımızı evlerine uğurlamak için Beypazarı Belediyesi olarak transfer hizmeti sağlayacağız. Belediye binamızın giriş katındaki danışma bölümünden form doldurarak başvuru yapabilirsiniz" denildi.