Beypazarı'nda 23 Nisan'da Makamlar Çocuklara Devredildi - Son Dakika
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Beypazarı'nda 23 Nisan'da Makamlar Çocuklara Devredildi

Beypazarı\'nda 23 Nisan\'da Makamlar Çocuklara Devredildi

Beypazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı makamları çocuklara devredildi. Betül Sena Yılmaz ve Ayşegül Karacabey isimli öğrenciler, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı koltuklarında oturarak, hediyeler aldılar. Belediye Başkanı Özer Kasap, 40 yıl önce kendisinin de aynı şekilde belediye başkanı koltuğuna oturduğunu belirtti.

22.04.2024 18:38
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı çerçevesinde makamlar temsili olarak çocuklara devredildi.

Beypazarı Kaymakamlığı koltuğuna, Akşemsettin Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Betül Sena Yılmaz, otururken, Beypazarı Belediye Başkanlığı koltuğuna da Beypazarı Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Ayşegül Karacabey oturdu.

Kaymakam Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Özer Kasap, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla makamlarını devrettikleri çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Kasap, "Kırk yıl öncesi ben de böyle bir 23 Nisan gününde belediye başkanının koltuğuna oturmuştum. Tam 40 yıl sonra gerçekten belediye başkanı olarak bu koltuğa oturdum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 23 Nisan'da Makamlar Çocuklara Devredildi - Son Dakika

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