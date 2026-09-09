Beypazarı'nda 4 kırsal mahalleye 37 km sathi kaplama yapıldı - Son Dakika
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Beypazarı'nda 4 kırsal mahalleye 37 km sathi kaplama yapıldı

Beypazarı\'nda 4 kırsal mahalleye 37 km sathi kaplama yapıldı
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Belediye Başkanı Özer Kasap, Tacettin, Kırşeyhler, Mahmutlar ve Kırbaşı mahallelerinde 37 kilometrelik sathi kaplama çalışmasını tamamladıklarını açıkladı. Kırsal mahallelere ulaşımın daha sağlıklı ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yol iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Özer Kasap, Tacettin, Kırşeyhler, Mahmutlar ve Kırbaşı mahallelerinde toplam 37 kilometrelik sathi kaplama çalışmasını tamamladıklarını belirtti.

Kırsal mahallelere ulaşımın daha sağlıklı ve konforlu hale gelmesini amaçladıklarını vurgulayan Kasap, bu yönde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

AK Parti İlçe Başkanlığında toplantı

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Başkanı Halil Etili başkanlığında parti binasında düzenlenen toplantıda, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Etili, çalışmalarda görev alan tüm partililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Fatih Deniz Özer, Yerel Haberler, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 4 kırsal mahalleye 37 km sathi kaplama yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı'nda 4 kırsal mahalleye 37 km sathi kaplama yapıldı - Son Dakika
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