Beypazarı\'nda 4 kırsal mahalleye 37 km sathi kaplama yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yol iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Özer Kasap, Tacettin, Kırşeyhler, Mahmutlar ve Kırbaşı mahallelerinde toplam 37 kilometrelik sathi kaplama çalışmasını tamamladıklarını belirtti.

Kırsal mahallelere ulaşımın daha sağlıklı ve konforlu hale gelmesini amaçladıklarını vurgulayan Kasap, bu yönde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

AK Parti İlçe Başkanlığında toplantı

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Başkanı Halil Etili başkanlığında parti binasında düzenlenen toplantıda, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Etili, çalışmalarda görev alan tüm partililere teşekkür etti.