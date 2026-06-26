Beypazarı'nda Aşure Dağıtımı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Beypazarı Belediyesince hazırlanan aşureler cuma namazının ardından camilerden çıkanlara dağıtıldı.

Vatandaşlardan İsmet Berberoğlu, ilçede çocukluğundan bu yana devam eden aşure dağıtımını sürdürdüğü için belediyeye teşekkür etti.