Beypazarı'nda Bahar Bakımı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde baharın gelişiyle belediye ekiplerince park ve bahçelerde başlatılan bakım çalışmaları devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki park ve bahçelerde ot biçme ve bakım yapılıyor.

Ekipler çocuk oyun bölümlerinin yanı sıra dinlenme alanlarında da temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmaların belirlenen program dahilinde süreceği kaydedildi.