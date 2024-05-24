Beypazarı Gençlik Haftası\'nda Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası Düzenlendi

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Beypazarı ilçesinde, Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen tekerlekli sandalye tenis turnuvasında milli sporcular gösteri maçı yaptı.

Şehir Stadı yanındaki kortta düzenlenen turnuvanın gösteri maçını Kaymakam Vedat Yılmaz, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Gençlik Hizmetleri Müdürü Yusuf Kılıç, İlçe Genlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal ve sporseverler isledi.

Ahmet Lal, "Yakın zamanda yeni faaliyetlerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamda gençlere hizmet vermekten son derece mutluyuz. Güzel bir gösteri maçı izledik." dedi.

Kaymakam Yılmaz, İl Müdürü Çelik ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Kılıç da milli kakım oyuncularına teşekkür etti.