Beypazarı ilçesinde, "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" organize edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen yarışmada, öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.
Birinci olan 5/B sınıfı öğrencisi Beren Kaya, ilerleyen günlerde ilçe genelinde okullar arasında yapılacak yarışmada okulunu temsil edecek.???????
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi - Son Dakika
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