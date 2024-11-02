Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu bir kadın yaşamını yitirdi.
Hayrettin A. idaresindeki 06 BY 2744 plakalı kamyonet, Ankara kara yolunun 20. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Güney'e (56) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyonet sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Kamyonet Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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