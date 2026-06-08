Beypazarı\'nda Kariyer Paneli Düzenlendi

Beypazarı Ticaret Odası (BTO) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelik, tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hareket etmeye özen gösterdiklerini, bu kapsamda üniversite öğrencilerine yönelik sektörel bir kariyer paneli düzenlediklerini bildirdi.

BTO ile Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu iş birliğinde düzenlenen "Sektörün Mutfağından: Bankacılık ve Sigortacılıkta Kariyer Yolculuğu" başlıklı panel, oda binasındaki konferans salonunda gerçekleştirildi.

Panelde, bankacılık sektörünü temsilen şube müdürleri Tülay Devir ve Nezih Koşay; sektördeki güncel çalışma alanları, kariyer süreçleri ve işe alımlarda aranan yetkinlikler hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Sigortacılık sektörünü temsilen söz alan sigorta acentesi yetkilisi ve kadın girişimci Beyza Köksal Öztürk ile acente yetkilisi Gökhan Gökgöz ise mesleki deneyimlerini ve sektörün geleceğini paylaştı.

Etkinliğin ardından değerlendirmelerde bulunan BTO Başkanı İrfan Çelik, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin sektör temsilcileriyle bir araya gelerek doğrudan bilgi edinme fırsatı bulduğu bu etkinlik, mesleki gelişimlerine katkı sunarken üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesine de önemli bir zemin hazırlamıştır. Programa katkı sağlayan panelistlerimize, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Sayın Gülhan Güldür'e, değerli akademisyenlerimize ve salonu dolduran öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ederim."