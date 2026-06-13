Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kendisinden haber alınamayan Arif Uysal (79) için arama çalışması başlatıldı.
Karaşar Mahallesinde yaşayan Uysal'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.
İhbar üzerinde bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, iz takip köpekleri ve dron destekli başlattıkları arama çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Kayıp Yaşlı İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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