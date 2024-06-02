Beypazarı\'nda Mahalleler Yağmur Duası Yaptı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki mahallenin sakinleri, yağmur ve şükür duası yaptı.

Sekli ve Aşağıgüney mahalleleri sakinleri bir araya gelerek din görevlileri eşliğinde yağmur duası yaptı.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, mahallelerde düzenlenen yağmur dualarına katılmaya gayret ettiklerini belirterek, manevi havayı teneffüs ederek halkla birlikte yağmur duasında bulunduklarını söyledi.