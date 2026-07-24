Beypazarı'nda Metruk Evler Yıkılıyor
Beypazarı'nda Uruş Mahallesi'nde metruk evlerin yıkımına başlandı, güvenlik riski azaltılacak.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde metruk evlerin yıkımı yapıldı.
Uruş Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta 4 metruk ev ekipler tarafından yıkıldı.
Uruş Mahallesi muhtarı Murat Uz, mahallede güvenlik riski oluşturan metruk yapıların yıkımı için çalışma yürütüldüğünü söyledi.
İlk etapta 4 metruk evin ekipler tarafından yıkıldığını belirten Uz, diğer riskli yapıların yıkımı için de çalışmaların sürdüğünü anlattı.
Kaynak: AA
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