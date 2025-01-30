Beypazarı Aile Yaşam Merkezinde öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.
Merkez salonunda ücretsiz gerçekleştirilen programda, "sıvı azot" konulu sunum yapıldı.
Öğrenciler, sunum yapan eğitmene merak ettikleri soruları da yöneltti.
Merkez Müdürü Nejat Uzunoğlu, öğrencilerin tatilde hoşça vakit geçirmeleri amacıyla programlar gerçekleştirdiklerini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Öğrencilere Sıvı Azot Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?