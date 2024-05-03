Beypazarı ilçesinde orman temizliği ve fidan dikimi etkinliği düzenlendi

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Beypazarı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirlerine ilişkin yurt genelinde düzenlediği "Orman Benim" etkinliği kapsamında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kızılbayır mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Gençlik Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Yılmaz, etkinlikte, özellikle orman yangınların karşı, daha duyarlı olmak, çevre bilinci kapsamında ormanların korunması amacıyla güzel bir kampanya başlatıldığını belirterek, "Biz de bu kampanya çerçevesinde, ormanlık alanlarımızın korunması adına bir araya geldik. Burada temizlik yaparak, ağaç budaması yapacağız ve fidan dikiminde bulunacağız. Elbirliği ile ormanlarımızı koruyacağız." dedi.

Daha sonra alanda çöp toplandı, bazı ağaçların dalları budandı ve fidan dikildi.