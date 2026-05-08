Beypazarı\'nda Panelvan Devrildi, Sürücü Yaralandı

Beypazarı ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Selami Sümer idaresindeki 06 AY 7275 plakalı panelvan, Karapınar mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
