Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "Ramazan ve Gençlik" konulu seminer düzenlendi.
Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Beypazarı Anadolu Lisesi öğrencilerine, ramazan ayının önemine ilişkin bilgiler verildi.
İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün, ramazan ayı boyunca gençlerle iftar buluşması düzenleyeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Ramazan ve Gençlik Semineri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?