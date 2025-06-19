Beypazarı ilçesinde resim ve el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Gençlik Merkezi'ndeki çeşitli kurslara katılan kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı eserlerden resim sergisi düzenlendi.
Serginin açılışına, ilçe protokolü katıldı.
Resim ve el sanatları sergisi pazar gününe kadar gezilebilecek.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Resim ve El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika
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