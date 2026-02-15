Beypazarı'nda Sağanak Sonrası Temizlik

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak nedeniyle kaya parçalarının sürüklendiği yol temizlendi.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçede etkili olan sağanakta Mikail-Akşamoldu bağlantı yoluna sürüklenen kaya parçalarını iş makineleriyle kaldırdı.
Ekipler, Karaşar ve Köseler mahalleleri arasındaki yolda biriken çamuru da temizledi.
Çalışma kapsamında Fatih Caddesi'nde dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kumlama yapıldı.
