Beypazarı\'nda Tarım İşçilerine Günlük Yevmiye Ücreti Belirlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarım işçilerinin günlük yevmiye ücreti 667 lira olarak belirlendi.
Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Kaymakam Vedat Yılmaz başkanlığında toplandı.
Belediye Başkanı Özer Kasap, Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ile protokol üyelerinin katıldığı toplantıda tarım işlerinde çalışacak kişilere cinsiyet ayrımı yapmaksızın 667 lira günlük yevmiye ücreti belirlenmesine karar verildi.
İşçi ücretlerinin, işin bitimine müteakip geciktirilmeden ödenmesi yönünde karar alınan toplantıda mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunlar ele alındı.
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