Beypazarı\'nda TIR Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Nihat Kocaoğlu (73) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Terminal kavşağı mevkisinde meydana geldi. Nallıhan yönüne giden Mustafa A. yönetimindeki 06 DZP 717 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihan Kocaoğlu'na çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kocaoğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. TIR şoförü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.