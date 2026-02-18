Beypazarı'nda Ulaşımda Sorun Yok

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapalı yolun bulunmadığı bildirildi.

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki bölgelerde karla mücadele çalışması yürüttü.

Özellikle kar yağışının etkili olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekletiliyor.

Sürücülerin Kumocağı, Ahlatlık ve Burgaz geçitlerinde dikkatli seyretmesini öneren yetkililer, bölgede kapalı yolun bulunmadığını ifade etti.