Beypazarı\'nda \'Vakti Kuşanmak\' Sergisi

Beypazarı ilçesinde "Vakti Kuşanmak" etkinliği kapsamında sergi açıldı.

Alaeddin Sokak'ta açılan sergide öğrencilerin yaptığı eserleri yer aldı.

İl Müftü Yardımcısı Mahmut Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, sergide yer alan ürünlerin her birinin ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu da sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

Katılımcıların sergi alanını gezdiği etkinlikte, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.