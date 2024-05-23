Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak - Son Dakika
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Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın bazı yerlere elektrik verilemeyecek. İlçedeki elektrik dağıtım şirketi, arıza onarımı, bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Sopçalan Mahallesi'nde 09.30-16.30 saatleri arasında, Zafer ve Cumhuriyet mahallelerinde ise 14.00-17.00 saatleri arasında bazı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

23.05.2024 18:39
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın bazı yerlere elektrik verilemeyecek.

İlçedeki elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım ve bakım ile şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda yarın 09.30-16.30 saatlerinde Sopçalan Mahallesi'nde, 14.00-17.00 saatlerinde Zafer ve Cumhuriyet mahallelerinde bazı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

Kaynak: AA

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