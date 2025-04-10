Beypazarı'ndaki Maden Patlamasında 13 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Beypazarı'ndaki Maden Patlamasında 13 İşçi Yaralandı

Hırkatepe Mahallesi'nde maden patlamasında 29 işçiden 13'ü yaralandı, tahkikat başlatıldı.

10.04.2025 08:08
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(ANKARA) - Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait madende meydana gelen patlamada, ocakta çalışan 29 işçiden 13'ünün yaralandığını, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait madende meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beypazarı ilçemiz Hırkatepe Mahallesinde Kömür İşletmeleri A.Ş.'ne ait (K) Maden sahasında 10.04.2025 günü saat 01.30 sıralarında; yeraltında gaz nedeniyle patlama meydana gelmiş olup; ocakta çalışan 29 işçiden 1 ağır, 1 orta, 11 işçi ise hafif olmak üzere olmak üzere toplam 13 işçi yaralanmıştır. Yaralı 2 işçi Ankara Şehir Hastanesine, 11 işçi ise Beypazarı Devlet Hastanesine sevkedilmişlerdir. Konu hakkında adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'ndaki Maden Patlamasında 13 İşçi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı'ndaki Maden Patlamasında 13 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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