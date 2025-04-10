Beypazarı'ndaki Maden Patlamasında 13 İşçi Yaralandı

(ANKARA) - Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait madende meydana gelen patlamada, ocakta çalışan 29 işçiden 13'ünün yaralandığını, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait madende meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beypazarı ilçemiz Hırkatepe Mahallesinde Kömür İşletmeleri A.Ş.'ne ait (K) Maden sahasında 10.04.2025 günü saat 01.30 sıralarında; yeraltında gaz nedeniyle patlama meydana gelmiş olup; ocakta çalışan 29 işçiden 1 ağır, 1 orta, 11 işçi ise hafif olmak üzere olmak üzere toplam 13 işçi yaralanmıştır. Yaralı 2 işçi Ankara Şehir Hastanesine, 11 işçi ise Beypazarı Devlet Hastanesine sevkedilmişlerdir. Konu hakkında adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."