Beypazarı'ndan Çin Büyükelçisine Ziyaret - Son Dakika
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Beypazarı'ndan Çin Büyükelçisine Ziyaret

Beypazarı\'ndan Çin Büyükelçisine Ziyaret
29.06.2026 16:54
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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Çin Büyükelçisi ile ilçenin tanıtımını görüştü.

Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'i büyükelçilik binasında ziyaret etti.

Ziyarette, Beypazarı'nın tarihi, kültürel mirası ve turizm potansiyeli ele alınarak ilçenin uluslararası alanda tanıtımı için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Büyükelçilik anı defterini imzalayan Belediye Başkanı Özer Kasap, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Büyükelçi Xuebin'e Beypazarı'nın tarihi ve turistik değerleri hakkında bilgi vererek kendisini ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı ifade ettik. Talebimize oldukça olumlu yaklaştılar. Uluslararası arenada Beypazarı'nın kültür ve turizm odaklı tanıtımına büyük önem veriyoruz. Sayın Büyükelçinin ilçemizi ziyareti bu hedefe önemli bir katkı sunacaktır. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'ndan Çin Büyükelçisine Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kadir Yeşilova Kadir Yeşilova:
    Çin Büyükelçisi Beypazarı'yı ziyaret ediyor yani, harita çıkarsa neresi oldugunu bulabilirim belki lol. Neyse eğer turizm artsada sorun yoktur bence, ne kadar tanıtım yapılırsa yapılsın. 0 0 Yanıtla
  • Olcay Başak Kuru Olcay Başak Kuru:
    vay be Beypazarı da büyükelçi mi ağırlıyor şimdi, umarım turizme iyi gelir de bizde biraz canlanır ya işin aslı ne olur bilemem ama iyi bir adım gibi görünüyor 0 0 Yanıtla
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