Beyrut Limanı Patlaması Davasında Yeni İfadeler - Son Dakika
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Beyrut Limanı Patlaması Davasında Yeni İfadeler

Lübnan'da Beyrut Limanı patlaması davasında 10 kişi daha hakim karşısına çıkacak.

17.01.2025 01:17
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Lübnan'da Beyrut Limanı patlaması davasında memur ve üst düzey güvenlik güçlerinden oluşan 10 kişi daha hakim karşısına çıkacak.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, soruşturmayı yürüten Hakim Tarık el-Bitar, 3'ü liman memuru, 7'si Lübnanlı subay ve gümrük güvenlik gücü olmak üzere 10 kişiyi ifadeye çağırdı.

Beyrut Limanı patlaması davasında suçlanan 10 kişi Şubat ayında hakim karşısına çıkarak ifade verecek.

Ayrıca Lübnan Gümrük İdaresi'nden iki eski sanığın da yargılanmasına devam edilecek.

Beyrut Limanı patlaması soruşturması, davayı yürüten Hakim el-Bitar'a 45'ten fazla davanın açılması sebebiyle Aralık 2021'de askıya alınmıştı.

Beyrut Liman'ında meydana gelen büyük patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin de yerinden olduğu belirtilmişti.

Dönemin Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat, 25 Ocak 2023'te, liman patlamasında daha önce yargılanan tüm tutukluların "istisnasız bir şekilde" serbest bırakılması kararı vermişti.

İngiltere Yüksek Adalet Divanı ise 13 Haziran 2023'te Londra merkezli bir şirketi liman patlamasında sorumlu bularak ölenlerin bazılarının yakınlarına ve yaralılara tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından 3 Ağustos 2023'te yaptığı açıklamada, liman patlamasına ilişkin henüz bir kişinin dahi suçlu bulunmadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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