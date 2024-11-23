Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısı: 11 Ölü, 63 Yaralı

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü, 63 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Beyrut'un şehir merkezindeki El-Basta bölgesini hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı El-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina yerle bir olurken çevredeki çok sayıda bina hasar gördü.

Bölgedeki AA muhabiri, arka arkaya çok şiddetli patlama seslerinin tüm Beyrut'tan duyulduğunu aktardı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, hedef alınan bölgede saldırı sonrası çok sayıda ceset parçasının toplandığı ve DNA testi sonucunda kimliklerin tespit edileceği belirtildi.

İsrail'in herhangi bir uyarıda bulunmadan saldırı düzenlediği bölgede, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.