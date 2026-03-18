Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 12 Ölü

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Sokak Balat Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'a bağlı El-Manar Televizyonu çalışanı ve eşinin hayatını kaybettiği bildirildi.

El-Manar Televizyonu, kanalın siyasi programlar direktörü Muhammed Şeri ile eşinin, Sokak Balat Mahallesi'ndeki bir apartmana düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Beyrut'a gece ve sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda 12 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.