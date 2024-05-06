Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır: Seçimle ilgili kimseye kırgınlığım yok

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Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Benim seçimle ilgili kimseye kırgınlığım yok. Oy veren de vermeyen de, kenardan köşeden dalanlara hani rol kapmaya, oy kapmaya çalışanlar benim için sorun değil. 'Memleketimin çocukları' diyorum. Onlara kırgınlığım yok." dedi.

Adil Bayındır, Beyşehir Belediye binasında düzenlediği basın toplantısında ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, Hazreti Mevlana'nın "Dünle beraber gitti cancağızım; Ne kadar söz varsa düne ait, Şimdi yeni şeyler söylemek lazım" sözlerine ne atıfta bulunarak başlayan Başkan Bayındır, geride kalan seçim süreci ve yeni döneme yönelik yapacaklarını anlattı.

Seçimlerin artık geride kaldığını ifade eden Bayındır, "Benim seçimle ilgili kimseye kırgınlığım yok. Oy veren de vermeyen de, kenardan köşeden dalanlara hani rol kapmaya, oy kapmaya çalışanlar benim için sorun değil. Memleketimin çocukları diyorum. Onlara kırgınlığım yok." diye konuştu.

Görevde kalacağı 5 yılda kanun ve düzeni ilçede daha yerleşik hale getireceğini dile getiren Bayındır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki bu 5 yıl, 'benim 5 sene sonunda kurallar silsilesini Beyşehir'de kabul ettirme dönemim' diyorum buna, 'kuralları yerleştirme dönemim' diyorum. Yani, kaldırımından işgaliyelere kadar bütün bunları tepeden tırnağa çözüp, rastgele yerlere park yapmak, arabayı gelişigüzel koymak, istediği yerden dönmeyi engellemek, bunu da UKOME ile yaptığımız plan doğrultusunda, Beyşehir'in köprübaşına, Adliye sonuna kadar, bir tarafta da orman kavşağından veya Öğretmenevinden Beyşehir'in ana güzergahları, dönen yolumuza kadar, Atatürk caddesi dahil, İş Bankası'na dönen yolumuz, Yapı Kredi'den yukarıya doğru Vakıfbank'ın önünden diyelim. PTT'nin yanından diyelim Özdilek Caddesi diyelim. Bütün bu yolları derli toplu hale getirip çift olanlar çift, tek yön olanlar tek yön, bu şehirden kuralsızlığı kaldırmamız lazım."

Kendisi için, "Bugünden itibaren beni dün ne gördüyseniz aynı adamım. Bu kapı açık, aşağı kapı açık." diyen Bayındır, "Ben kapı arkalarına saklanan adam olmadım. 'Varım, 5 dakika bekleyin, geliyorum' demişimdir. İş vardır, güç vardır. Ama ben insanlara samimiyetle söylüyorum bunu, basınım biliyor bunu zaten. Sizler hepiniz biliyorsunuz. Bizim güler yüzümüz olur, samimiyetimiz olur." diye konuştu.