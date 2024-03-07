Beyşehir\'de ADEM Sergi ve Kermes Açılışı Yapıldı

Diyarbakır OSB, istihdamı ve ihracatı artırma hedefinde

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekme çabalarında olduklarını belirterek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltme hedefindeyiz. Diyarbakır OSB'nin 5. etap arsa tahsislerine başlayacağını belirten Fidan, şu ana kadar 300'e yakın yerli ve yabancı firma arsa tahsisi konusunda başvuru yaptı. Mustafa Fidan, Diyarbakır'ı ihracatta hak ettiği seviyelere taşımak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekmek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltmektir.