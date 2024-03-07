Beyşehir'de ADEM Sergi ve Kermes Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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Beyşehir'de ADEM Sergi ve Kermes Açılışı Yapıldı

Beyşehir\'de ADEM Sergi ve Kermes Açılışı Yapıldı

Beyşehir'de faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nde (ADEM) düzenlenen sergi ve kermes açılışı gerçekleştirildi. Sergide kursiyerlerin el emeği, göz nuru dökülen eserleri sergilendi. Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, ADEM'in dezavantajlı ailelere ve vatandaşlara hizmet sunduğunu belirterek merkezin amaçlarını açıkladı. Açılışta kursiyerlere sertifikaları verildi ve sergi gezildi.

07.03.2024 13:55
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Beyşehir'de faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nde (ADEM) sergi ile kermes açılışı yapıldı.

ADEM'in sergisinde kursiyerler tarafından farklı branşlarda özenle hazırlanan el emeği, göz nuru dökülen eserler yer aldı.

Açılışta konuşan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Aile Destek ve Eğitim Merkezlerinin çeşitli nedenlerle dezavantajlı hale gelmiş aileler ile vatandaşlara hizmet sunun, psiko sosyal, kültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerinin ve toplumsal entegrasyonlarının sağlanması amacıyla faaliyet gösteren merkezler olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi, ardından sergi ve kermesin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe protokol daha sonra sergiyi gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Beyşehir, Akpınar, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de ADEM Sergi ve Kermes Açılışı Yapıldı - Son Dakika

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