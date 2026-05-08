Beyşehir'de Ayçiçeği Tohumu Desteği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üreticilere, yüzde 50 hibeli yağlık ayçiçeği tohumu desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması, bitkisel üretimin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor.