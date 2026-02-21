Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Zanlı B.Y, Hamidiye Mahallesi'ndeki inşaat alanında 13 Şubat'ta tartıştığı R.Ö'yü darbetti.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan R.Ö, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan B.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Darbe İle Ölüm: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?