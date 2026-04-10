Beyşehir'de Hacı Adaylarına Eğitim Semineri

10.04.2026 17:19
Beyşehir'de hacı adayları için seminer düzenlendi, ibadetler ve sağlık bilgileri anlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hacı adaylarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Beyşehir Müftülüğü tarafından Müftülük Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde, hac yolculuğuna hazırlık, hac ve umre ibadetlerinin usul ve esasları, ziyaret yerleri, temel sağlık bilgileri anlatıldı.

Program kapsamında ibadetlerin uygulamalı anlatımı da gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Enes Aktaş, hac ibadetinin önemli bir manevi yolculuk olduğunu, hacı adaylarının bu sürece bilinçli ve hazırlıklı çıkmalarının önem taşıdığını kaydetti.

Beyşehir'de öğrencilerden polislere ziyaret

İzzet Ayşe Taşdelen 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş ve öğrenciler, görevi başındaki polislerle bir araya gelerek emniyet mensuplarına çiçek takdim etti.

Öğrenciler, polis telsizinden yaptıkları anonsla ilçede görev yapan ekiplerin Polis Haftasını kutladı.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere teşekkür etti.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Şanal'dan mahalle ziyaretleri

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal ve partililer, Gölyaka, Kurucuova, Yeşildağ, Dumanlı, Adaköy, Çetmi ve Kayabaşı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında mahalle sakinleriyle görüşen Şanal, talep ve istekleri dinlendi.

Ziyaretlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Beyşehir, Güncel, Konya

Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“ Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Hastanelerde yeni dönem QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm Hastanelerde yeni dönem! QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm

17:40
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
17:20
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
