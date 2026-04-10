Beyşehir'de Hacı Adaylarına Eğitim Semineri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hacı adaylarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Beyşehir Müftülüğü tarafından Müftülük Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde, hac yolculuğuna hazırlık, hac ve umre ibadetlerinin usul ve esasları, ziyaret yerleri, temel sağlık bilgileri anlatıldı.

Program kapsamında ibadetlerin uygulamalı anlatımı da gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Enes Aktaş, hac ibadetinin önemli bir manevi yolculuk olduğunu, hacı adaylarının bu sürece bilinçli ve hazırlıklı çıkmalarının önem taşıdığını kaydetti.

Beyşehir'de öğrencilerden polislere ziyaret

İzzet Ayşe Taşdelen 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş ve öğrenciler, görevi başındaki polislerle bir araya gelerek emniyet mensuplarına çiçek takdim etti.

Öğrenciler, polis telsizinden yaptıkları anonsla ilçede görev yapan ekiplerin Polis Haftasını kutladı.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere teşekkür etti.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Şanal'dan mahalle ziyaretleri

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal ve partililer, Gölyaka, Kurucuova, Yeşildağ, Dumanlı, Adaköy, Çetmi ve Kayabaşı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında mahalle sakinleriyle görüşen Şanal, talep ve istekleri dinlendi.

Ziyaretlerin devam edeceği bildirildi.