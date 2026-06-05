Beyşehir'de Kamyonun Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Kamil U. yönetimindeki 32 ACA 402 plakalı kamyon, Beyşehir-Konya kara yolunun 18. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail İnan'a (75) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, İnan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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