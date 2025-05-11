Beyşehir\'de Motosikletli Kaza: İki Yaya Yaralandı

Beyşehir ilçesinde 2 yayaya çarpan motosikletli, yakalandı.

Hacıarmağan Mahallesi, Köprübaşı Caddesi'nde seyir halindeki bir motosikletli yolda yürüyen 2 kişiye çarptı.

Yayalarla birlikte devrilen motosikletli sürücü de yere düşerek yaralanırken, ardından kalkıp motosikletini hareket ettirerek kaza yerinden uzaklaştı.

Motosikletin çarptığı Gülhan Ö. ve Mehmet Ö. adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de kazadan sonra kaçan sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları da incelemeye alınırken, plakası tespit edilen motosikleti kullanan sürücünün Ahmadullah M. (23) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücünün kazadan sonra yüz bölgesinden yaralandığı halde hastaneye de gitmediği tespit edildi. Sürücü, polis tarafından gözaltına alınırken tedavisi için aynı hastaneye götürüldü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.